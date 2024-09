POL-HRO: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle auf der BAB 14

Rostock (ots) -



Am gestrigen Tag kam es zu zwei witterungsbedingten Verkehrsunfällen, bei denen jeweils eine Person verletzt wurde.



Aufgrund von Starkregen kam es gestern zwischen 12:30 und 14:30 Uhr auf der BAB 14, Höhe Jesendorf, zu zwei Verkehrsunfällen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verloren beide Fahrzeugführer (43 und 52 Jahre alt) aufgrund der Witterung die Lenkgewalt über ihre Fahrzeuge und kamen von der Fahrbahn ab. Dabei wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt und durch die eingesetzten Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Die beiden Fahrzeuge der Marke VW wurden durch die Unfälle derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und geborgen werden mussten. Der Gesamtschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 30.000 Euro.



Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



