POL-HRO: Frontalzusammenstoß zwischen Traktor und PKW sorgt für stundenlange Vollsperrung der L 133 im Landkreis Rostock

In Friedrichshof im Landkreis Rostock ereignete sich am heutigen Dienstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Ackerschleppers samt Anhänger sowie eines PKW. Die beiden 16 und 50 Jahre alten Insassen des PKW (Sohne und Mutter) erlitten nach gegenwärtigem Kenntnisstand leichte Verletzungen.



Wie aus den ersten Erkenntnissen der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlung entnommen werden kann kamen sich die Beteiligten etwa 07:45 Uhr auf der Schwaaner Straße/ L133 in Friedrichshof entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der 55-jährige Fahrer des Ackerschleppers den PKW übersehen, als er nach links in einen Nebenweg der L133 abbiegen wollte. Ein Zusammenstoß konnte durch beide Beteiligte nicht vermieden werden.



In Folge der Kollision waren beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und die L133 aufgrund der Bergungsmaßnahmen bis circa 11:45 Uhr voll gesperrt werden musste. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden nach einer groben Ersteinschätzung mit mindestens 50.000 Euro beziffert.



Der aufkommende Verkehr konnte auch durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Passin abgeleitet werden.



Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall übernimmt die Kriminalpolizei.



