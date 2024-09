POL-HRO: Vermisste 74-Jährige aus Gadebusch aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Gadebusch (ots) -



Die seit dem 08. September vermisste Frau aus Gadebusch konnte im Bereich Frauenmark aufgefunden werden.

Da sich die 74-Jährige in einem unterkühlten Zustand befand, wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung an die eingesetzten Rettungskräfte übergeben.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Unterstützung und bittet um die Löschung aller gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.



