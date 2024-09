POL-HRO: Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigslust (ots) -



Ein elfjähriger Junge ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Ludwigslust schwer verletzt worden.



Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14:40 Uhr auf dem Rennbahnweg in Ludwigslust. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Taxi, besetzt mit zwei Personen, die Straße in Fahrtrichtung Klenower Tor. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Pkw mit einem Geländer und einem dahinter parkenden Opel. Durch die Kollision wurde der elfjährige, deutsche Beifahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem wurden zwei weitere vor Ort abgestellte Fahrzeuge unter anderem durch Trümmerteile beschädigt.



Der 45-jährige deutsche Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Ermittlungen zum Unfallhergang und der genauen Unfallursache hat das Kriminalkommissariat übernommen.



