POL-NB: Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge mit mehreren Verletzten

Heute (09.09.2024) gegen 16:45 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 35 zwischen den Ortschaften Neubrandenburg und Neddemin ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei schwerverletzten Personen.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 20-Jähriger mit seinem PKW VW Golf in Richtung Neubrandenburg. Hinter ihm fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter. Aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung näherte sich eine 21-Jährige mit ihrem PKW Audi. Auf gerader Strecke kam der 20-Jährige, vermutlich aufgrund von körperlichen Mängeln, nach links von seiner Fahrspur ab und stieß mit dem Audi im Gegenverkehr zusammen. Der Audi kam in der Folge zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Im Anschluss wurde der Audi zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo dieser mit dem Mercedes Sprinter im Gegenverkehr zusammenstieß. Sowohl der Fahrer des VW und die Fahrerin des Audi wurden mit schweren Verletzungen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.



Der VW und der Audi waren nicht mehr fahrbereit. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von circa 27.000 Euro. Neben der Polizei befanden sich zwei Rettungswagen, der Notarzt sowie fünf Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg im Einsatz.

Für die Verkehrsunfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die Landesstraße für circa 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde sichergestellt.



Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



