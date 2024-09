Nach Unfall mit Polizeiauto: Christian Pegel wünscht verletzten Polizisten gute Besserung

Innenminister Christian Pegel wünscht den beiden verletzten Polizeibeamten, die während einer Einsatzfahrt in ihrem Streifenwagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert sind, schnelle und gute Genesung.

„Ich bin in Gedanken bei unseren Kollegen und deren Familie. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass beide sich schnell und gut von den Verletzungen – und dem erlittenen Schock – erholen. Einer der Kollegen konnte zum Glück das Krankenhaus schon verlassen“, sagte Christian Pegel und: „Gleichzeitig bedanke ich mich bei all‘ unseren Polizistinnen und Polizisten, die in dieser schweren Situation eingesprungen sind – Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei sind dem Revier zur Hilfe gekommen. Dass man in einem solchen Schockmoment nicht sofort weitermachen kann, führt uns alle vor Augen, wie belastend der Polizeiberuf sein kann. Die Landespolizei MV hat einmal mehr überaus beeindruckend bewiesen, dass sie eng zusammensteht.“

Mehr Informationen zu dem Unfall finden Sie in der Pressemitteilung der Polizei: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=204492&processor=processor.sa.pressemitteilung