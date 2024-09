POL-NB: Verirrtes Paar wird 350 Kilometer gefahren

Penzlin/Niedersachsen (ots) -



Ungewöhnlicher Polizeieinsatz zu später Stunde am Sonnabend nördlich von Penzlin: Gegen 22:00 Uhr meldete sich eine Familie bei der Polizei in Waren und berichtete von einem älteren verwirrten Ehepaar, das mit seinem Auto vor dem Haus der Familie steht.

Das Ehepaar aus Niedersachsen - ein 84-Jähriger und seine ein Jahr ältere Frau - wirkten beide sehr orientierungslos. Außerdem bestand der Verdacht einer Demenz. Sie waren nahe Penzlin stehen geblieben, weil ihr Tank leer war. Die Familie wollte dem Ehepaar helfen, war sich aber nicht sicher, wie. Daher riefen sie die Polizei zu Hilfe.



Die Beamten vor Ort fanden heraus, dass das Paar wohl eigentlich jemanden in der Nähe von Rostock besuchen wollte. Ob sie dort tatsächlich waren, ist nicht bekannt. Aufgrund des Zustands des Paares untersagten die Beamten beiden die Weiterfahrt aus Sicherheitsgründen. Die Polizisten wollten das Paar in einem Hotel unterbringen, was es aber vehement verweigerte. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel war nicht zumutbar. Die Beamten und die Familie, die den Hinweis gab, gaben bei der Lösungssuche aber nicht auf.



Die Helfer-Familie erklärte sich schließlich bereit, das Paar die mehr als 350 Kilometer nach Niedersachsen mit dem Auto zu fahren. Sie haben den Tank etwas aufgefüllt, um bis zur nächsten Tankstelle zu kommen und sind schließlich den weiten Weg mit zwei Autos angetreten.



Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Familie für dieses selbstlose Handeln!



Die zuständige Fahrerlaubnisbehörde am Wohnort des Fahrers wurde standardmäßig verständigt.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell