POL-HRO: Gesundheitliche Probleme: 48-Jähriger verursacht Unfall mit Verletzten

Nach ersten Ermittlungen kam es am Freitag auf dem Obotritenring in Schwerin zu einem Verkehrsunfall, der auf gesundheitliche Probleme eines 48-jährigen Autofahrers zurückzuführen sei. Der Fahrer habe gegen 13:15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte mit einem PKW, der im Gegenverkehr an einer roten Ampel hielt.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde das haltende Fahrzeug mehrere Meter zur Seite geschoben und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die 53-jährige Beifahrerin des bei rot haltenden Fahrzeuges erlitt Verletzungen, die eine medizinische Versorgung im Krankenhaus erforderlich machten. Auch der 48-jährige Unfallverursacher musste aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges des 48-Jährigen, kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen am Obotritenring Höhe Wallstraße. Der Gesamtschaden wird auf 8.000EUR geschätzt.



Bei den genannten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell