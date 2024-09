POL-HRO: Brand in Mehrfamilienhaus in Reutershagen - 30.000 Euro Schaden

Rostock (ots) -



Zu einem Brand mit erheblichem Sachschaden kam es am Sonntag gegen 12:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Rostocker Beethovenstraße.



Bereits beim Eintreffen am Einsatzort konnten die Beamten eine starke Rauchentwicklung aus einer der im Haus befindlichen Wohnungen feststellen. Durch die umgehend eingeleiteten Löschmaßnahmen der Rostocker Berufsfeuerwehr gelang es, den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf weitere Bereiche des Hauses zu verhindern. Alle zum Brandausbruch anwesenden Hausbewohner waren bereits vor Eintreffen des Rettungsdienstes durch einen Hinweisgeber sowie einen Bewohner aus dem Haus evakuiert worden. In der betroffenen Wohnung stellten Kräfte der Feuerwehr zwei Hunde fest, die unverletzt aus der Wohnung befreit und an Nachbarn übergeben werden konnten.



Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich der Küche aus. Zur Klärung der Brandursache kam der Kriminaldauerdienst zur Spurensicherung zum Einsatz. Der 37-jährige deutsche Mieter befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in seiner Wohnung. Personen wurde infolge des Feuers nicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.



Durch die Beamten wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gefertigt. Die weiteren Ermittlungen obliegen der Rostocker Kriminalpolizei.



