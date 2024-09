POL-HRO: Vorläufige Festnahme: 43-Jähriger nach Raub auf dem Marienplatz verletzt

Schwerin (ots) -



Freitagnacht soll auf dem Marienplatz ein 43-jähriger Schweriner zunächst bedroht und anschließend beraubt worden sein. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige vor Ort stellen.



Der Vorfall ereignete sich am 06.09.2024 gegen 23:40 Uhr. Der 43-jährige Schweriner soll zunächst bedroht und anschließend von einem 16-Jährigen und weiteren Personen attackiert worden sein, hierbei seien dem Geschädigten Wertsachen entwendet worden. Anschließend griff eine 14-jährige Jugendliche den stark alkoholisierten 43-Jährigen nochmals an. Der Geschädigte erlitt Verletzungen, die eine medizinische Versorgung im Krankenhaus notwendig machten.



Der 16-jährige Tatverdächtige wurde Freitagnacht vorläufig festgenommen, befindet sich mittlerweile jedoch wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen der Polizei zum Vorfall und zu den weiteren bisher unbekannten Tätern dauern an.



Bei den genannten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



