POL-HRO: Sachbeschädigungen an Festzelten - Polizei sucht nach Zeugen

Boltenhagen (ots) -



Nachdem es am zurückliegenden Wochenende zu Beschädigungen an zwei Festzelten auf dem Festplatz in Boltenhagen gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Sachbeschädigung.



Nach derzeitigem Kenntnisstand haben der oder die unbekannten Täter im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen mehrere Seitenwände zweier Festzelte aufgeschnitten. Die Schadenshöhe wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Wismar

Franzisca Ertel

Telefon: 03841/203-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell