POL-HRO: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Rostock: Polizei verfolgt drei Motorradfahrer - Eine Person entzieht sich Kontrolle

In der vergangenen Nacht kam es auf der Hamburger Straße in Rostock zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, an dem drei Motorradfahrer beteiligt waren.



Die Polizeiinspektion Rostock konnte gegen 00:15 Uhr die Motorräder mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schutower Kreuz beobachten. Die Beamten nahmen unmittelbar nach der Sichtung der Rennbeteiligten die Verfolgung auf und konnten die drei Fahrer schließlich An der Stadtautobahn lokalisieren. Zwei der Tatverdächtigen (deutsch, 21 und 45) konnten im Nahbereich gestoppt und kontrolliert werden, ein dritter Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle und ignorierte sämtliche Anweisungen der Polizei.



Die Beamten verfolgten das flüchtige Fahrzeug durch den Stadtteil Schmarl. Der Fahrer einer KTM missachtete dabei mehrfach die Verkehrsregeln, fuhr rücksichtslos über Gehwege und durchbrach sogar eine mittels Funkstreifenwagen errichtete Straßensperre. Aufgrund der extrem gefährlichen und riskanten Fahrweise wurde die Verfolgung durch die Einsatzkräfte unter Beachtung der Gefährdung für Außenstehende fortgesetzt, jedoch konnte sich der Kradfahrer bisher unerkannt der Kontrolle entziehen. Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden festgestellten Tatverdächtigen sowie der bisher unbekannte Tatverdächtige erwartet eine Anzeige wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gemäß § 315d StGB.



Die Polizeiinspektion Rostock bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung um Mithilfe: Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Motorradfahrer oder dem Vorfall selbst geben können, werden gebeten sich zu melden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstr.

54, unter der Telefonnummer 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



