POL-HRO: Gestohlener Minibagger nach Ortung in Polen sichergestellt - Polizei sucht weiter nach Zeugen

Gallin (ots) -



Nach dem Diebstahl eines Minibaggers bei Gallin vom letzten Augustwochenende ( https://is.gd/X4R33v ) konnte die Arbeitsmaschine vom Hersteller "Caterpillar" vergangenen Donnerstag in Polen sichergestellt werden. Dazu brachte ein im Fahrzeug verbautes GPS-Gerät den entscheidenden Hinweis zum genauen Standort etwa 50km hinter der deutsch-polnischen Grenze. Nachdem die Kriminalpolizeieinspektion in Schwerin über den Eigentümer die Standortdaten erhalten hat, wurde unverzüglich Kontakt mit den polnischen Kollegen aufgenommen. Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit konnte die polnische Polizei den Minibagger im Wert von etwa 15.000 Euro am Donnerstagnachmittag sicherstellen und die Ermittlungen gegen einen polnischen Tatverdächtigen aufnehmen.



Unterdessen hat die Kriminalpolizei den Tatzeitraum auf Freitag (30.08.2024) in der Zeit zwischen 22:00 Uhr bis 22:30 Uhr eingrenzen können. Neuen Erkenntnissen zufolge soll ein bislang unbekannter LKW mit Plane und ein PKW an der Tatausführung im Industriegebiet im Neu Galliner Ring beteiligt gewesen sein. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Boizenburg (038847-6060) oder bei jeder weiteren Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Ludwigslust

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell