POL-ANK: Aktuelle Warnung: Vorsicht vor Betrügern! Derzeit viele Schockanrufe in Greifswald und Umgebung.

Bei der Polizei häufen sich derzeit Meldungen über so genannte Schockanrufe, insbesondere im Raum Greifswald. Dabei geht es vor allem um angebliche Überfälle in der Nachbarschaft, die von falschen Polizeibeamten gemeldet werden.



Die Betrüger geben sich als Beamte der Bundes- oder Landespolizei aus und teilen mit, dass gerade ein Überfall in der Nachbarschaft stattgefunden habe. Der oder die Angerufene werde nun beobachtet und sei das nächste Opfer eines Überfalls. Nicht selten wollen die Täter zur angeblichen Eigentumssicherung die Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen erzwingen.



Die Polizei warnt: Das ist Betrug!



Wichtige Tipps der Polizei:



- Legen Sie sofort auf!

- Warnen Sie Ihre Eltern und Großeltern vor der Masche der

Betrüger!

- Übergeben Sie kein Bargeld oder Wertsachen an fremde Personen!

- Melden Sie den Vorfall der Polizei!



Weitere Hinweise und Tipps zum Thema "Falsche Polizeibeamte" finden Sie auch unter https://fcld.ly/3hypyt9.



