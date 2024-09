POL-ANK: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung bei Görmin

Görmin (ots) -



Am heutigen Tag (09.09.2024) gegen 08:50 Uhr kam es auf der K6 zwischen Kuntzow und Görmin zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung, bei dem der 46-jährige deutsche Fahrzeugführer schwer verletzt wurde.



Dabei befuhr der 46-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Skoda die K6 aus Richtung Kuntzow kommend in Richtung Görmin. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der 46-Jährige musste schwer verletzt ins Klinikum nach Greifswald verbracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 5.100 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung musste die Fahrbahn kurzfristig voll bzw. halbseitig gesperrt werden. Ab ca. 10:45 Uhr war die Fahrbahn wieder freigegeben.



Im Rahmen der Nachermittlungen stellte sich heraus, dass das angebrachte Kennzeichen nicht zu dem verunfallten Pkw gehört und dass der 46-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.



Gegen ihn wird nun u.a. wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell