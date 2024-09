POL-NB: Großeinsatz nach Fehlalarm an Grundschule in Grimmen

Grimmen (ots) -



An der Grundschule "Dr. Theodor Neubauer" hat es heute Morgen, gegen 09:30 Uhr, einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gegeben. Dort war ein vermeintlicher Feueralarm ausgelöst worden. Dieser hatte sich aber schnell als Fehlalarm herausgestellt.



Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Scheibe eines Feuermelders durch einen unbekannten Täter eingeschlagen und der Alarm ausgelöst. Alle Kinder wurden umgehend durch die Lehrkräfte evakuiert. Es wurde niemand verletzt.



Die Polizei Grimmen hat nun Strafanzeige wegen des Missbrauches von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln sowie wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50,00 Euro.



Nach etwa 30 Minuten konnte der Einsatz an der Grundschule beendet und der Unterricht fortgesetzt werden.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Antje Schulz

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell