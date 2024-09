POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Rostock (ots) -



Ein Verkehrsunfall hat am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr für erhebliche Behinderungen im Rostocker Berufsverkehr gesorgt.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 29-jähriger Fahrer eines Skoda die Grubenstraße aus Richtung Innenstadt kommend und wollte an der Ampelkreuzung nach links in die Straße Am Strande einbiegen.

Gleichzeitig beabsichtigte eine Radfahrerin die Straße Am Strande von der Grubenstraße kommend in Richtung Speicher zu überqueren. Es kam zur Kollision mit dem einbiegenden Pkw. Die Radfahrerin wurde dabei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt.



Sowohl Unfallverursacher als auch Geschädigte sind deutsche Staatsbürger. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme in Fahrtrichtung Kanonsberg für ca. eine halbe Stunde voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



