POL-HRO: Brand auf dem Truppenübungsplatz in Hagenow

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Hagenow zu einem Waldbrand. Die eingesetzten Feuerwehren aus der Umgebung konnten den Brand nahe der Ortschaft Grünhof schnell unter Kontrolle bringen und ihn vollständig ablöschen. Auch der Polizeihubschrauber war im Einsatz, um mit der Wärmebildkamera vorhandene Glutnester festzustellen und der Feuerwehr mitzuteilen. Personen und Wohngebäude waren dabei nicht in Gefahr. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von Selbstentzündung als Brandursache ausgegangen. Insgesamt ist eine Fläche von etwa 200qm verbrannt. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.



