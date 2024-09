POL-ANK: Streit am Rande des Wasted Festivals in Jarmen

Jarmen (ots) -



Das diesjährige Wasted Festival fand vom 05.09.2024 bis zum 09.09.2024 in Jarmen statt und wurde von ca. 5000 Gästen besucht.



Im Rahmen des Festivals wurde der Zarrenthiner Weg in Jarmen per verkehrsrechtlicher Anordnung gesperrt, nur Anlieger durften mit Genehmigung passieren und Ordner kontrollierten die Zufahrt.



Am 06.09.2024 gegen 16.30 Uhr war ein 48-jähriger Anwohner mit der Zufahrtskontrolle offenbar nicht einverstanden. Aufgrund der fehlenden Durchfahrtsberechtigung wollte ein Ordner den Ausweis des Anwohners sehen, um überprüfen zu können, ob es sich tatsächlich um einen Anwohner handelt.



Der 48-Jährige wollte seinen Ausweis nicht vorzeigen und fuhr mit seinem Auto gegen die Absperrung und weiter in Richtung seines Wohnhauses. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich jedoch zahlreiche Festivalbesucher auf der Straße. Der Beschuldigte setzte seine Fahrt trotz zahlreicher Fußgänger mit unangepasster Geschwindigkeit fort, wodurch zahlreiche Personen ausweichen mussten und gefährdet wurden. Durch die Fahrweise des Beschuldigten wurde niemand verletzt.



Ein 32-jähriger Ordner hatte noch versucht, den Beschuldigten zu stoppen, indem er ein Fahrrad auf die Straße stellte. Der Beschuldigte überfuhr dieses mit seinem Pkw und schleifte es einige Meter mit, bevor er an seiner Wohnanschrift anhielt. Während der Fahrt des 48-jährigen Beschuldigten beschädigte der Ordner bei dem Versuch, den Pkw anzuhalten, auch die Heckscheibe des Pkw.



Der Beschuldigte konnte durch Polizeikräfte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, er war nicht alkoholisiert.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung und Sachbeschädigung gegen den 48-jährigen Autofahrer. Dieser erstattete seinerseits Anzeige bei der Polizei wegen der Sachbeschädigung an seinem Pkw.



Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



