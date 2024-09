POL-HRO: Einbruch mit hohem Schaden in eine Firma im Rostocker Überseehafen

Rostock (ots) -



Am Sonntagmittag, den 08.09.2024, stellten zwei Mitarbeiter den

Einbruch in ihre Firma im Rostocker Überseehafen fest und

informierten die Polizei.



Nach ersten Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter zwischen

Freitag, den 06.09.2024, 15:30 Uhr und Sonntag, den 08.09.2024, 13:00

Uhr vermutlich durch ein Fenster in das Innere des Gebäudes. Sie

durchsuchten die Büroräume und öffneten gewaltsam mehrere Schränke

und Rollcontainer. Aus diesen entnahmen sie diverse

Fahrzeugschlüssel, kleinere Wertgelasse sowie eine geringe Menge

Bargeld im zweistelligen Bereich. Anschließend verließen sie die

Räumlichkeiten wieder. Zwei auf dem Firmengelände abgestellte

Transporter Mercedes-Benz "Sprinter" wurden ebenfalls entwendet. Die

Höhe des Stehl- und Sachschadens beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Zur Sicherung der Spuren am Tatort kam der Kriminaldauerdienst zum

Einsatz. Eine Strafanzeige wegen Einbruchsdiebstahls wurde

aufgenommen. Weitere Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei der

Polizeiinspektion Rostock.





