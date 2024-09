POL-NB: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Rettungswagens auf der Insel Rügen

Samtens (ots) -



Am 08.09.2024 gegen 12:15 Uhr ereignete sich auf der Insel Rügen ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden.



Eine 80-Jährige Oranienburgerin befuhr mit ihrem Pkw Toyota die Bundesstraße 96 aus Richtung Bergen auf Rügen kommend in Fahrtrichtung Stralsund. Im Fahrzeug befand sich zudem ihre 86-Jährige Beifahrerin.

Zeitgleich befuhr ein Rettungswagen (RTW) die B 96 in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Die beiden Insassen waren zwei 34- und 38-Jährige Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

Auf Höhe der Ortschaft Samtens (Abfahrt Landesstraße 296) geriet der PKW Toyota aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden RTW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In der Folge wurde der RTW durch die Wucht mehrere Meter in die entgegengesetzte Richtung geschleudert. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Nach ersten Erkenntnissen wird der entstandene Sachschaden auf etwa 120.000 Euro geschätzt.



Die Beifahrerin des PKW Toyota war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und wurde durch Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeug befreit. Alle vier Fahrzeuginsassen verletzten sich leicht (Unwohlsein, Prellungen und Schürfwunden) und wurden mittels RTW in die Krankenhäuser Bergen auf Rügen und Stralsund gebracht.



Die Fahrbahn musste im Anschluss aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen durch eine Spezialfirma gereinigt werden und war insgesamt circa zwei Stunden zunächst voll und später halbseitig gesperrt.



Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Samtens mit 16 Einsatzkräften sowie kurzzeitig auch Rambin und Garz mit insgesamt 20 Kameraden.



Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell