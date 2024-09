POL-HRO: Verkehrsunfall auf der L 39 mit zwei nicht fahrbereiten Kraftfahrzeugen

Sanitz (ots) -



Am Sonntag, 08.09.2024, ereignete sich gegen 12:20 Uhr ein

Verkehrsunfall auf der L 39 (LK Rostock) zwischen den Ortslagen

Dummerstorf und Laage. Die 77-jährige Rostockerin kam mit ihrem BMW

zum Unfallzeitpunkt aus Richtung Groß Potrems gefahren und wollte

nach links auf die L 39 in Fahrtrichtung Dummerstorf abbiegen. Beim

Abbiegemanöver übersah die 77-jährige BMW-Fahrerin nach derzeitigen

Erkenntnissen die von links kommende und vorfahrtsberechtigte

37-jahrige Rostockerin in einem Audi. Trotz eines versuchten

Ausweichmanönvers der 37-jährigen Audi-Fahrerin kam es zum seitlichen

Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl der 5er BMW als auch der

Audi A6 waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von etwa 20.000 Euro.



