POL-NB: Fahrzeugführer verursacht unter erheblicher Einwirkung von Alkohol einen Verkehrsunfall

Am 08.09.2024 gegen 09:24 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mitgeteilt. Hierbei soll ein stark alkoholisierter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Ortslage Mönkebude gegen eine Straßenlaterne gefahren sein.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 41-jährige deutsche Fahrzeugführer alleine mit seinem Pkw Honda in Mönkebude aus Richtung Haffstraße kommend weiter entlang der Straße "Am Mühlenberg" folgend in Fahrtrichtung Bungalowsiedlung. In einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Daraufhin setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und fuhr zum Parkplatz der nahegelegenen Bungalowsiedlung, wo er durch die eingesetzten Kräfte angetroffen wurde.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Eine anschließend freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 3,37 Promille. Folglich wurde daraufhin im AMEOS Klinikum Ueckermünde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Am Fahrzeug entstand ein leichter Sachschaden im Wert von ca. 500,-EUR. Die Straßenlaterne wurde ebenfalls beschädigt. Insgesamt wird die Gesamtschadenssumme auf ca. 1000,-EUR geschätzt.

Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.



