POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit einem Toten und zwei Schwerverletzten auf der B106

Wismar (ots) -



Am 07.06.2024 kam es auf der B106 in Höhe Wismar um 18:15 Uhr zu

einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger deutscher

Fahrzeugführer war mit seinem PKW in Richtung Gägelow unterwegs. Nach

derzeitigen Erkenntnissen kam der Fahrzeugführer kurz vor der Abfahrt

Lübsche Straße, aus noch ungeklärter Ursache, mit seinem Mitsubishi

in einer Rechtskurve nach links von seiner Fahrbahn ab. Er geriet auf

die Gegenfahrbahn und es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem

entgegenkommenden Streifenwagen des Polizeihauptreviers Wismar,

welcher sich zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrt zu einem Einsatz

befand.



Der Unfallverursacher erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren

Verletzungen. Die beiden männlichen Polizeibeamten wurden durch die

Kollision schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser

transportiert.



Zum Zweck der Unfallaufnahme und zur Durchführung der

Rettungsmaßnahmen wurde die B106 am Unfallort bis weit in die Nacht

hinein voll gesperrt. Um ca. 01:00 Uhr war die Fahrbahn wieder

beräumt und konnte für den Verkehr freigegeben werden.



Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft ein Gutachter der DEKRA zum Einsatz gebracht. Der

durch den Unfall entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca.

50.000,- Euro geschätzt.



Neben der Polizei waren drei Rettungswagen, zwei Notärzte, die

Kameraden der Berufsfeuerwehr Wismar und der Freiwilligen Feuerwehr

Friedenshof sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell