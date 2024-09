POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 20 Richtungsfahrbahn Stettin/Lübeck

Rostock (ots) -



Dummerstorf



Am 07.09.2024 gegen 12:45 Uhr ereignete sich ein schwerer

Verkehrsunfall auf der BAB 20. Der 41-jährige deutsche Fahrzeugführer

befuhr mit seinem Fahrzeug, einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine,

die Bundesautobahn 20 in Fahrtrichtung Stettin.



Nach aktuellem Ermittlungsstand verlor der Fahrzeugführer aufgrund

eines Reifenplatzers die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte

in der Folge mit der Mittelschutzplanke und durchbrach diese. Nach

der Kollision kam das Fahrzeug auf der Seite liegend auf der

Richtungsfahrbahn Lübeck zum Stillstand.



Zügig eingetroffene Rettungskräfte versorgten den leichtverletzten

Fahrzeugführer, welcher im Anschluss in ein naheliegendes Klinikum

verbracht wurde. Die Autobahn 20 war in Fahrtrichtung Lübeck aufgrund

der Absicherung der Unfallstelle und Aufnahme des Verkehrsunfalls für

kurze Zeit vollgesperrt. Nach etwa einer Stunde konnte der Verkehr

jedoch über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet

werden.

Für die Bergung des verunfallten LKW sowie der notwendigen

Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten bestehen weiterhin erhebliche

Verkehrsbehinderungen. Die BAB 20 wird in Fahrtrichtung Lübeck

zwischen den Anschlussstellen Sanitz und Dummerstorf ab ca. 17:30 Uhr

bis zum Abschluss aller Maßnahmen für ca. 2 Stunden vollgesperrt.



Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 60.000 EUR.



