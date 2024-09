POL-HRO: Schwerer Unfall mit einer getöteten Person auf der B 106

Rostock (ots) -



Gadebusch



Am 07.09.2024 ereignete sich um 11:14 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall

auf der B 106 in der Ortschaft Lübstorf.



Nach aktuellen Erkenntnissen bemerkte der 80-jährige deutsche Fahrer

eines Motorrades Kawasaki die verkehrsbedingt haltenden Fahrzeuge vor

ihm zu spät und bremste daraufhin zu stark ab.



Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass sich

dieses überschlug und der Fahrer stürzte. Zu einem Zusammenstoß mit

anderen Fahrzeugen kam es nicht.



Trotz aller medizinischer Maßnahmen der Rettungskräfte vor Ort erlag

der Fahrer seinen durch den Sturz erlittenen Verletzungen noch am

Unfallort.



Die B106 wurde für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs

für ca. 2,5 Stunden vollgesperrt.



Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.



Weitere Erkenntnisse zum genauen Unfallhergang werden die noch

andauernden Ermittlungen ergeben.



Georg Komischke

Polizeirevier Gadebusch



Rückfragen bitte an:



Björn Nebel

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell