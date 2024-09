POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der B192 bei Malchow

Röbel (ots) -



Am 06.09.2024 kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B192 zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Der 66-jährige Motorradfahrer kam aus Richtung Alt-Schwerin während die 32-jährige PKW-Fahrerin aus Malchow kommend nach links auf die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin abbiegen wollte. Hierbei übersah die Autofahrerin den entgegenkommenden Motorradfahrer und kollidierte mit diesem.

Im PKW befand sich ein 37-jähriger Beifahrer. Die beiden Insassen wurden durch den Unfall leichtverletzt. Der 66-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Zum Zeitpunkt der Abschleppmaßnahmen war die Unfallstelle halbseitig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell