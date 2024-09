POL-HRO: Entwendete Fahrzeuge dank Bürgerhinweis aufgefunden

NWM - Gemeinde Bernstorf (ots) -



Dank eines Bürgerhinweises konnte die Polizei in der zurückliegenden Woche mehrere entwendete Fahrzeuge auf einem Grundstück im Gemeindebereich Bernstorf feststellen werden.



Bereits am Abend des 29. August wurde die Grevesmühlener Polizei informiert, dass auf dem Grundstück neben einem gestohlenen Radlader auch ein entwendeter Traktor samt Strohballenpresse stehen sollen.



Einsatzkräfte durchsuchten daraufhin das Grundstück. Hierbei konnte ein entwendeter Radlader der Marke Liebherr aufgefunden werden. Unbekannte Täter hatten den Radlader im Wert von circa 40.000 Euro im Zeitraum vom 26. bis 28. August im Bereich Wahrsow entwendet.

Darüber hinaus wurde ein alter Belarus-Traktor sowie eine Rundstrohballenpresse, die in der Zeit vom 15. bis 17. August durch Unbekannte in Rehna gestohlen worden sind, auf dem Grundstück aufgefunden. Die Fahrzeuge wurden noch vor Ort an die Eigentümer übergeben.



Die Einsatzkräfte fanden auf dem Grundstück zudem diverse Werkzeuge, deren Herkunft nun durch die Kriminalpolizei geklärt wird. Die Ermittlungen sind bislang nicht abgeschlossen.



