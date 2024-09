POL-HRO: Maschinentechnik aus Biogasanlagen gestohlen

Banzkow/Goldenstädt (ots) -



In der Nacht zu Donnerstag sollen unbekannte Täter teure Maschinentechnik aus zwei Biogasanlagen in Banzkow und Goldenstädt gestohlen haben. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurden beide Biogasanlagen in derselben Nacht gewaltsam geöffnet. Daraus sollen die Täter neben einem Katalysator weitere Spezialtechnik entwendet haben, wobei der Stehlschaden auf über 10.000 Euro geschätzt wird. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu den Sachverhalten, die möglicherweise im Zusammenhang stehen, nimmt die Polizei in Sternberg (03847-43270) entgegen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Ludwigslust

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell