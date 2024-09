POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Goldberger Straße in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am heutigen Morgen ist es gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Goldberger Straße gekommen. In der Stichstraße vor einem Ärztehaus kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Nach ersten Erkenntnissen hielt ein 85-jähriger Deutscher mit seinem Citroen kurz vor der dortigen Wendeschleife, um seine Beifahrerin aussteigen zu lassen. Währenddessen erlitt der Fahrzeugführer offenbar selbst einen medizinischen Notfall. Dabei kam es zur Betätigung des Gaspedals, sodass das Fahrzeug nach Zeugenaussagen rasant anfuhr. Eine von rechts kommende 70-jährige Fußgängerin wollte den Bereich des Wendehammers gerade überqueren, als sie in der Folge von dem Citroen erfasst wurde. Im Anschluss kam der PKW in einem Gebüsch zum Stehen. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in das KMG Klinikum nach Güstrow verbracht. Der 85-Jährige musste noch vor Ort reanimiert werden und kam ebenfalls umgehend in selbiges Krankenhaus.

Das Fahrzeug musste abschließend geborgen werden. Angaben zur Schadenhöhe liegen gegenwärtig nicht vor.



Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.



