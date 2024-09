POL-HRO: In Hamburg gestohlenes Wohnmobil im Baustellenbereich der BAB 20 aufgefunden- die Polizei sucht Zeugen

Güstrow/Dummerstorf (ots) -



Am gestrigen Morgen gegen 07:00 Uhr wurde im Baustellenbereich der BAB 20, Richtungsfahrbahn Stettin, Höhe Tessin ein Wohnmobil festgestellt, welches mit eingeschaltetem Blinklicht dort abgestellt wurde. Eine Überprüfung durch das Autobahnpolizeirevier Dummerstorf ergab, dass das Wohnmobil in der Nacht zuvor in Hamburg entwendet wurde.



Das Wohnmobil wurde im Anschluss zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Abstellortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Sanitz unter der Rufnummer 038209 - 440, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell