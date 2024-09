POL-NB: Einsatz wegen Waffenfund bei Demmin

Demmin (ots) -



In Nossendorf bei Demmin sind gestern Mittag im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz in einer Wohnung mehrere, teils schussfähige Waffen und Munition gefunden und sichergestellt worden.



Als die Beamten vor Ort eintrafen, befand sich der Tatverdächtige, ein 65-jähriger Deutscher, außerhalb des Gebäudes und war bereit, bei den polizeilichen Maßnahmen zu kooperieren.



Bei der Durchsuchung der Räume stellten die Beamten fest, dass mehrere Waffen nicht ordnungsgemäß gelagert waren. Der Beschuldigte besitzt eine Waffenerlaubnis. Inwieweit diese übereinstimmt mit allem, was die Einsatzkräfte sichergestellt haben, muss nun überprüft werden. Vor Ort wurde durch den angeforderten Munitionsbergungsdienst zudem eine gefundene Granate kontrolliert gesprengt. Diese war auch sichergestellt, konnte aus Sicherheitsaspekten jedoch nicht von der Polizei transportiert werden.



Gegen den 65-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz ermittelt.



