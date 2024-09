POL-HRO: Drei Beschuldigte befinden sich nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Schwerin (ots) -



Nachdem drei Beschuldigte am Mittwoch einen Ladendiebstahl gemeinschaftlich begangen und hierbei Pfefferspray und Messer mit sich geführt haben sollen, befinden sich die Männer in Untersuchungshaft. Der Stehlschaden soll 1.000EUR betragen.



Auf den Bandendiebstahl wurde ein Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft eines Einkaufszentrums am Marienplatz aufmerksam. Der Ladendetektiv habe die Tathandlungen beobachtet und die Flucht von zwei Tätern vereitelt, den dritten Beschuldigten habe die Polizei in Tatortnähe stellen können. Den Männern wird vorgeworfen, Bekleidungsgegenstände im Wert von 1.000 EUR entwendet zu haben.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 18-jährigen Algerier, einen 19-jährigen Marokkaner und einen 26-jährigen Tunesier, der bereits im Vorfeld der gestrigen Tathandlungen erheblich strafrechtlich in Erscheinung getreten ist.



Nach umfangreichen polizeilichen Maßnahmen hat das Amtsgericht Schwerin auf Antrag der Staatsanwaltschaft am gestrigen Tag Haftbefehl gegen die 18-,19- und 26-jährigen Männer erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Schwerin

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell