POL-ANK: Küchenbrand in Einfamilienhaus in Mönkebude (LK V-G)

Heute Morgen, 06.09.2024, gegen 05:00 Uhr, kam es in der Haffstraße in Mönkebude zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Dies wurde der Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises mitgeteilt.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer in der Küche des Einfamilienhauses aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich der 89-jährige Bewohner im Haus, der von der Feuerwehr unverletzt aus dem Haus gerettet werden konnte. Vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Mönkebude im Einsatz, die den Brand nach kurzer Zeit löschen konnte. Im Haus wurden die Küche und das Wohnzimmer stark beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 60.000 EUR geschätzt.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung, die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.



