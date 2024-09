POL-NB: Opfer nach Handydiebstahl gesucht

Neubrandenburg (ots) -



Am Montag, den 22.07.2024 um 22:45 Uhr, wurde der Neubrandenburger Polizei ein Diebstahl eines Mobiltelefons am Busbahnhof gemeldet.



Mithilfe einer präzisen Täterbeschreibung durch Zeugen vor Ort konnten anschließend im Nahbereich zwei tatverdächtige Personen festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um eine 36-jährige Marokkanerin und einen 22-jährigen Mauretanier.



Im weiteren Verlauf des Abends kam es kurz vor Mitternacht erneut zu einer Diebstahlshandlung durch den männlichen Tatverdächtigen. Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg stellten auf dem Bahnhofsvorplatz einen Streit zwischen zwei männlichen Personen fest, wobei einer der beiden Personen der 22-jährige Mauretanier aus der vorherigen Diebstahlshandlung war. Die andere männliche Person rief den Beamten zu, dass soeben sein Handy von dem Mann geklaut wurde. Der 22-Jährige ließ daraufhin das Handy fallen und flüchtete. Der Beschuldigte konnte aber im Anschluss durch die eingesetzten Beamten gestellt und in Gewahrsam genommen werden.



Bei Wiederkehr der Polizisten zum Tatort war keine Person mehr vor Ort. Auch eine anschließende Suche des Geschädigten blieb erfolglos. Die Polizei sucht daher die andere Streitpartei. Das Opfer der Diebstahlshandlung wird wie folgt beschrieben:



- ca. 1,85 m

- großstämmige Statur

- Brillenträger

- 3-Tage-Bart

- Kurzrasierte Seiten und Haare zum Zopf gebunden

- graue Stoffjacke

- eventuell schwarzer Rucksack



Sollte sich jemand durch den oben geschilderten Sachverhalt angesprochen fühlen oder aber jemandem kommt die Geschichte aus dem Freunden- und Bekanntenkreis bekannt vor, melden Sie sich gerne bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224. Für den weiteren Ermittlungserfolg ist das Bekanntwerden der beklauten Person erforderlich.



