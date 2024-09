POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten und hohen Sachschaden auf der Insel Rügen

PHR Bergen (ots) -



Am 05.09.2024 gegen 22:10 Uhr ereignete sich auf der Insel Rügen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeugführer leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr die 34-Jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW VW Up! die L 30 aus Richtung Berglase kommend in Fahrtrichtung Gingst.

Beim Überqueren der Kreuzung L30/L196 in der Ortschaft Samtens übersah sie den vorfahrtsberechtigten PKW Mercedes-Benz E-Klasse eines 58-Jährigen deutschen Fahrzeugführers, welcher die L196 aus Richtung Bergen kommend in Richtung Altefähr befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider PKW. Die beteiligten Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Der entstandene Sachschaden auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Lichtzeichenanlage nicht in Betrieb und die Vorfahrt durch die Zeichen 205/306 geregelt.

Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht und wurden mittels RTW ins Krankenhaus Bergen verbracht.



