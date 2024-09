POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und einer getöteten Person auf der B 106

Wismar (ots) -



Am 05.09.2024 ereignete sich um 22:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall

auf der B 106 am Ortsausgang von Groß Stieten. Aus bisher noch

ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem

66-jährigen deutschen Fahrer eines Mitsubishi und einer 22-jährigen

deutschen Seat Fahrerin. Beide Fahrzeuge kamen im Straßengraben zum

Stillstand. Eine Person wurde durch den Unfall in ihrem Fahrzeug

eingeklemmt und durch die schnell eintreffenden Rettungskräfte aus

dem Fahrzeug geborgen.



Die Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in die umliegenden

Krankenhäuser gebracht. Eine Person verstarb noch am Unfallort.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen

Abschleppdienst geborgen werden.



Die B 106 wurde für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge

für ca. 6 Stunden voll gesperrt und der Verkehr weiträumig

umgeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.



