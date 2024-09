POL-HRO: Schiffsunfall im Hafen Kirchdorf

Wismar (ots) -



In den Vormittagsstunden des 05.09.2024 kam es bei einem

Fahrgastschiff eines örtlichen Unternehmens beim Ablegemanöver zu

einer Störung des Hauptantriebes.



Infolgedessen kollidierte das Fahrgastschiff mit der Steganlage im

Kirchdorfer Hafen. Es entstand Sachschaden in derzeit noch

unbekannter Höhe.



Es kam zu keinem Personenschaden oder Austritt von umweltschädlichen

Stoffen.



Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um eine technische

Störung. Die Ermittlungen zur konkreten Ursache dauern an.



