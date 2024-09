POL-NB: Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden auf der L32

PHR Pasewalk (ots) -



Am 05.09.2024, gegen 17:05 Uhr, ereignete sich auf der L32 zwischen Rothemühl und Strasburg ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR.



Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der 45-jährige deutsche mit seinem Toyota Lexus die L 32 aus Rothemühl kommend in Richtung Strasburg. Kurz vor einer Rechtskurve überholte dieser einen vor ihm fahrenden PKW. Im weiteren Verlauf kam der Fahrzeugführer des PKW Lexus in der Rechtskurve, vermutliche aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich mit einem im Gegenverkehr befindlichen Traktor Agco Fendt mit Anhänger. Anschließend verlor der Fahrer des Lexus die Kontrolle über seinen PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab.



Der Fahrer des verunfallten Lexus erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt. Der 30-Jährige deutsche Fahrzeugführer des Traktor blieb unverletzt.



An den Beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die L32 war während der Unfallaufnahme und der Bergung der beteiligten Fahrzeuge für ca. 2 h voll gesperrt werden.



Die FFW Strasburg befand sich im Einsatz und unterstützte die Bergungsarbeiten.



Nach Zeugenhinweisen besteht der Anfangsverdacht, dass sich der Fahrzeugführer des PKW Lexus mit einem weiteren PKW ein illegales Kraftfahrzeugrennen geliefert hat. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell