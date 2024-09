POL-HRO: Polizei fahndete in Dömitz nach flüchtigen Autodieben

Dömitz (ots) -



In und um Dömitz hat die Polizei am Mittwochabend mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Polizeihubschrauber nach drei Männern gefahndet, die mit einem gestohlenen PKW unterwegs waren. Zuvor hatten Polizeikräfte aus Brandenburg das flüchtige Auto mit spanischem Kennzeichen versucht zu stoppen, was ihnen jedoch nicht gelang. Eine durchgeführte GPS-Ortung ergab später, dass das Fahrzeug über die A24 nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren ist und dort im Bereich Dömitz verlassen aufgefunden werden konnte. Hier suchten ab circa 20:00 Uhr mehrere Streifenwagen, Fährtenhunde und ein Polizeihubschrauber nach drei männliche Fahrzeuginsassen, die dort ihre Flucht zu Fuß fortsetzten. Gegen Mitternacht mussten die Beamten die Suche nach den Flüchtigen einstellen. Die Polizei hat den gestohlenen 1er BMW mit Erstzulassung 2024 sichergestellt und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.



