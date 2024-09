POL-HRO: Polizei stellt mutmaßlichen Taschendieb dank Zeugenhinweis auf dem Marienplatz

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Abend konnte die Polizei nach einem Zeugenhinweis auf dem Marienplatz einen mutmaßlichen Taschendiebstahl aufklären. Nach ersten Erkenntnissen habe ein 35-Jähriger unbemerkt Bargeld aus der Geldbörse eines 87-jährigen Mannes entnommen. Der Tatverdächtige legte anschließend die Geldbörse wieder zurück in die Tasche des deutschen Seniors. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei.



Dank des Hinweises konnte die Polizei den 35-jährigen Marokkaner vor Ort antreffen und ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts auf Diebstahl.



Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem Zeugen, dessen Aufmerksamkeit entscheidend zur Aufklärung des Vorfalls beigetragen hat.



