POL-HRO: Tatverdächtiger nach Mülltonnenbrand gestellt

In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags wurde die Rostocker Polizei gegen 02:30 Uhr über eine brennende Mülltonne in der Stampfmüllerstraße informiert.



Die ebenfalls alarmierte Berufsfeuerwehr konnte den Brand vor Ort löschen. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich eine Zeugin bei den Beamten und gab an, dass sie zuvor beobachtet habe, wie eine männliche Person einen Gegenstand in die Mülltonne geworfen und sich anschließend wieder entfernt habe. Kurz darauf habe sie einen lauten Knall gehört und die brennende Mülltonne bemerkt.



Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnte in der Nähe des Tatortes ein Tatverdächtiger festgestellt werden. Der 19-Jährige Deutsche befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in eine Rostocker Klinik verbracht.



Die betroffene Papiermülltonne wurde durch das Feuer komplett zerstört. Zudem wurden eine danebenstehende Tonne sowie die Fassade und ein Fenster des angrenzenden Hauses beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



