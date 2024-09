POL-HRO: Unfall zwischen Straßenbahn und Fußgängerin - 89-Jähriger schwer verletzt

Rostock (ots) -



Am heutigen Vormittag gegen 10:45 Uhr ereignete sich in Rostock ein Verkehrsunfall, bei dem eine 89-jährige Rostockerin schwer verletzt wurde.



Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen befuhr die Straßenbahn die Nobelstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof und bog nach rechts auf den Südring ab. Auf Höhe der Haltestelle Südstadtcenter soll die 89-jährige Deutsche innerhalb der Haltestelle die Bahnschienen überquert haben. Dabei wurde sie von der bereits einfahrenden Straßenbahn erfasst.



Die Seniorin wurden mit schweren Verletzungen in eine Rostocker Klinik verbracht. Die 21-jährige deutsche Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock.



Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese hat die Rostocker Kriminalpolizei übernommen.



