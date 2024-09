POL-HRO: LKW-Brand - BAB 19 in Fahrtrichtung Berlin im Bereich der Anschlussstelle Glasewitz vollgesperrt

BAB 19/ Glasewitz (ots) -



Seit etwa 07:35 Uhr befinden sich zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auf der BAB 19, Fahrtrichtung Berlin hinter der Anschlussstelle Glasewitz, aufgrund eines brennenden LKWs im Einsatz.



Zur Realisierung der polizeilichen Brandursachenermittlung sowie des raumgreifenden Löscheinsatzes der Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr ist die BAB 19 in dem betreffenden Bereich weiterhin voll gesperrt. Der auflaufende Verkehr wird durch die Polizei an der Anschlussstelle Glasewitz abgeleitet, sodass die Vollsperrung über die Ortslage Güstrow umfahren werden kann.



Weitere Angaben liegen aktuell nicht vor.



