POL-NB: Brand des Dachstuhles eines Mehrfamilienhauses

Am 04.09.2024 gegen 16:00 Uhr kam es bei Ducherow zum Brand eines Mehrfamilienhauses. Aus bislang ungeklärter Ursache fing der Dachstuhl Feuer und brannte komplett herunter. Alle Bewohner des Hauses konnten dieses rechtzeitig verlassen und wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf ca. 200.000EUR geschätzt. Das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Alle Mieter haben eine vorübergehende Unterkunft gefunden.

Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz. Die Brandursache wird noch ermittelt.



Matthias Paa

Polizeihauptkommissar

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



