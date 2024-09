POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der BAB 20

Wismar (ots) -



Gegen Mittag des heutigen Tages kam es auf der BAB 20 auf Höhe des Autobahnkreuzes in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Sattelzugmaschine und einem Transporter. Der Fahrer des Transporters wurde hierbei schwerverletzt.



Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Fahrer eines Transporters gegen 13:00 Uhr einer vorausfahrenden Sattelzugmaschine auf. Der Transporter kam daraufhin von seiner Fahrbahn ab, touchierte zunächst die rechte Schutzplanke, kollidierte anschließend mit der Mittelschutzplanke und kam dort zum Stehen. Hierbei wurde der 30-jährige, syrische Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Eingesetzte Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Neukloster, Zurow und Krassow befreiten ihn aus seinem Fahrzeug. Der Rettungshubschrauber brachte den Mann anschließend ins Klinikum nach Rostock.



Der 61-jährige Fahrer des LKW blieb unverletzt.



Der Transporter wurde durch ein ansässiges Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 40.000 Euro.



Die Autobahn wurde für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und die Beräumung der Unfallstelle voll gesperrt. Der Verkehr konnte jedoch über das Autobahnkreuz Wismar an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.



Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige



