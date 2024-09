Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Mädchen aus Wismar

Details anzeigen Vermisste Braun Vermisste Braun

Über die Kinder- und Jugendeinrichtung in Wismar wurde bekannt, dass die Vermisste Person am 04.09.2024 nicht in der Schule angekommen ist. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass das vermisste Mädchen suizidale Gedanken hat. Bisherige Suchmaßnahmen blieben erfolglos, so dass die Polizei um die Unterstützung der Bevölkerung bittet.

Evelyn Braun

08.12.2008 in Wismar (15 Jahre)

160 cm schlank

Weitere Informationen zur Person und Bekleidung liegen nicht vor.