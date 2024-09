POL-HRO: Beamte stellen zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Rostock (ots) -



Auf frischer Tat haben Beamte der Polizeiinspektion Rostock am gestrigen Dienstagnachmittag, 03.09.2024, Graffitisprayer im Stadtteil Evershagen gestellt. Durch den Hinweis einer Zeugin wurden die Einsatzkräfte gegen 16:45 Uhr auf zwei Personen aufmerksam, die in der Maxi-Gorki-Straße u.a. mehrere Wände besprüht haben sollen.



Die eintreffenden Beamten konnten vor Ort zwei Tatverdächtige stellen. Gegen die 31 und 26 Jahre alten Deutschen wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



