POL-ANK: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in Greifswald

Heute Mittag (04.09.2024), gegen 12:00 Uhr, ereignete sich in der Wolgaster Straße in Greifswald ein Verkehrsunfall zwischen vier Pkw, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei übersah die 86-jährige Fahrerin eines PKW Mercedes-Benz, dass drei vor ihr fahrende Fahrzeuge an der Kreuzung Vitus-Bering-Straße/Tallinner Straße auf der Geradeausspur verkehrsbedingt angehalten hatten.



Die 86-jährige Unfallverursacherin fuhr auf den vor ihr stehenden Pkw VW Tiguan auf, der von einem 52-jährigen Mann gesteuert wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW wiederum auf einen davor stehenden PKW Mercedes geschoben, in dem eine 53-jährige Frau mit ihren beiden Kindern im Alter von 14 und 17 Jahren saß. Der Mercedes der 53-Jährigen wurde schließlich ebenfalls auf den davor stehenden Pkw VW Caddy mit Anhänger geschoben.



Bei dem Unfall wurde die 14-jährige Mitfahrerin im Pkw Mercedes leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in die Universitätsklinik Greifswald gebracht.



An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Mercedes-Benz der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.



Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von ca. 20.000 Euro.



Bei allen Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



