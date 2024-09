POL-HST: Korrektur zur Pressemitteilung ´Kostenlose Fahrradcodierung am 11.09.2024 in Ribnitz-Damgarten´

Ribnitz (ots) -



Wie die Polizeiinspektion Stralsund heute um 10:11 Uhr berichtete, findet in Ribnitz-Damgarten eine kostenlose Fahrradcodierung statt.



Siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5857282.



Der Termin wurde auf Donnerstag, den 19.09.2024 verschoben, findet aber trotzdem in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr statt.



Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.



